غيوم "خطرة" في سماء البصرة وراصد جوي يحذر الطائرات

2024-05-14 13:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



توقع الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء ( 14 آيار 2024)، ظهور سحب "كيلفن هليمهولتز" في سماء محافظة البصرة، فيما حذر من خطر على حركة الطائرات هناك.

وقال عطية في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "سحباً من غيوم (كيلفن هليمهولتز) ستظهر في سماء محافظة البصرة هذا اليوم".

واضاف انها "تعّد من السحب نادرة الظهور، وقصيرة العمر وتشبه امواج البحر"، مبيناً انها "تحدث عند اضطراب طبقة يتلاقى فيها هواء بارد وجاف مع هواء دافئ ورطب بسرع متفاوتة".

واشار عطية الى انها "قد تشكل خطرًا على حركة الطائرات في الجو".