ثاني حالة خلال اسبوع..  مراهق ينهي حياته في الرفاعي

2024-05-14 13:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أفاد مصدر امني في شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالة انتحار مراهق اقدم على شنق نفسه وسط منزله في الرفاعي. وقال المصدر ل”شبكة اخبار الناصرية”، إن “مراهقا يبلغ من العمر ١٧ عاما اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله في احد أحياء مدينة الرفاعي”. واضاف أن “الشرطة نقلت...

