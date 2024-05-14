التخطيط توصي بإدراج خمس شركات في القائمة السوداء

2024-05-14 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأوصت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، بإدراج خمس شركات في القائمة السوداء.وذكر بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "اللجنة المركزية للتعليق وإدراج ورفع المناقصين أو المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية بالقائمة السوداء في وزارة التخطيط عقدت اجتماعها الخامس خلال هذا العام".وأوضح مدير عام دائرة العقود الحكومية ثامر عواد محسن حسب البيان أن "الاجتماع تضمن مناقشة سبعة مواضيع خاصة بإدارج الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية"، مبيناً أن "اللجنة أوصت بإدراج خمس شركات في القائمة السوداء بعد أن كانت بعضها مارة بمرحلة التعليق، إضافة الى تأجيل النظر ببعض الطلبات لحين تحقيق متطلبات الإدراج وحسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".وأشار الى أن "إدراج هذه الشركات في القائمة السوداء، جاء بعد مصادقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم على توصيات اللجنة".وأضاف أن "الاجتماع حضر الاجتماع ممثلو اللجنة من وزارات (المالية ،الكهرباء ،التجارة ،النفط ) وممثل اتحاد الغرف التجارية ومقرر اللجنة".