رئيس الجمهورية يبحث مع المشهداني اختيار رئيس جديد لمجلس النواب

2024-05-14 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، مع النائب محمود المشهداني اختيار رئيس جديد لمجلس النواب.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس الجمهورية استقبل، رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني"، لافتاً الى أنه "جرى خلال اللقاء، بحث أهمية التكاتف والتعاون بين القوى السياسية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وتحسين الأوضاع المعيشية ودعم المشاريع الخدمية والاستثمارية".وأضاف البيان أنه "جرت مناقشة اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، وحسم هذا الملف من خلال التفاهمات بين الأطراف السياسية والمصلحة العليا للبلاد وبما يسهم في مواصلة مجلس النواب أعماله التشريعية والرقابية".