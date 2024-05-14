2024-05-14 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

شدّد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تضمين المناهج الدراسية مواد تحترم التعايش السلمي، فيما أشار الى أهمية التعاون والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم في قصر بغداد، منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري والوفد المرافق له"، مبيناً أن "اللقاء تناول بحث العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وضرورة العمل على ترسيخ العلاقات المشتركة، والعمل على مواصلة الحوار البنّاء والفاعل لحسم المسائل العالقة وفقاً للدستور والقانون وبما يضمن حقوق جميع المواطنين".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية التعاون والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وبما يحقق العدالة الاجتماعية"، مؤكداً "ضرورة التنسيق بين وزارتي التربية والثقافة والسياحة والآثار لتضمين المناهج الدراسية مواد عن احترام التعايش السلمي بين جميع المكونات لخلق جيل مؤمن بالعيش المشترك واحترام الآخر".

من جانبه، أعرب ديندار زيباري عن تأييده "لطروحات رئيس الجمهورية في أهمية ترسيخ العلاقات مع منظمات حقوق الإنسان"، مستعرضاً الأنشطة التي يقوم بها مكتب المنسق لنشر ثقافة احترام الحريات والحد من الانتهاكات.