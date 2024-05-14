المصرف العراقي للتجارة يصدر بيانا بشأن توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان

2024-05-14 14:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

اصدر المصرف العراقي للتجارة بيانا الثلاثاء بشأن الية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق في المصرف. واكد المصرف في البيان التزامه بقرار المحكمة الاتحادية العليا حول توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق والذي ينص على توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم. واضاف ان مشاركة المصرف العراقي للتجارة ستكون ضمن المصارف الحكومية، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق. واكد المصرف العراقي للتجارة TBI ايضا امتلاكه القدرة العملية العالية والرصينة لإتمام عملية توطين رواتب موظفي الإقليم الراغبين في اختيار المصرف ضمن المصارف الحكومية المشاركة في عملية توطين الرواتب خدمة لأهلهم