السوداني: الحكومة تدعم إعادة فتح كنيسة السبتيين في بغداد

2024-05-14 14:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس مجلس الوزارء محمد شياع السوداني الثلاثاء دعم الحكومة لإعادة فتح كنيسة السبتيين في شارع النضال بالعاصمة بغداد. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني استقبل اليوم، وفد المجمع العام لكنيسة الادفنتست السبتيين الإنجيلية برئاسة القس ماجدل ايزير شولز، مساعد رئيس الكنيسة في العالم والوفد المرافق له. وشهد اللقاء، بحسب البيان البحث في أحوال المسيحيين العراقيين، ومدى الترابط والتآخي مع باقي أطياف الشعب العراقي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعدّ التنوّع مصدر قوة للمجتمع العراقي وتعزيزاً مضافاً للوحدة والسلم الاجتماعي، وتعمل بجدّ على المحافظة عليه. وأكد السوداني ايضا استعداد الحكومة للتعاون في إعادة فتح كنيسة السبتيين ببغداد، كجزء