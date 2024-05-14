مصرع واصابة 10 طلاب في حادث بين كفري وكلار

2024-05-14 14:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

لقي أربعة طلاب مصرعهم وأصيب سبعة آخرون اثر انقلاب حافلة على الطريق بين كلار وكفري في منطقة كرميان. وقال المتحدث باسم مديرية مرور كرميان المقدم سامان علي لقناة الثامنة ان حافلة طلابية انقلبت على الطريق الرابط بين كلار وكفري وأدى الحادث الى مصرع اربعة طلاب واصابة سبعة اخرين بجروح من ضمنهم سائق الحافلة. واضاف علي ان المتوفين كانوا من طلاب مدرسة باكور الثانوية في كلار، وكانوا ذاهبين في رحلة علمية، وانقلبت حافلتهم لدى عودتهم. ومن جانبه اكد مدير شرطة كلار، أوميد مجيد، لقناة الثامنة، عدم استقرار صحة سائق الحافلة وإرساله إلى السليمانية، مشيرا الى استقرار صحة الطلاب المصابين.