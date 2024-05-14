2024-05-14 15:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع بإحدى النقاط العسكرية في محافظة صلاح الدين بجمهورية العراق، وأسفر عن استشهاد عدد من العسكريين، وإصابة آخرين. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة العراق الشقيقة في هذا الظرف الدقيق، وخالص تعازيها وصادق مواساتها للحكومة والشعب العراقي ولأسر […]

ظهرت المقالة مصر تدين هجوم صلاح الدين وتوجه دعوة بشأن الإرهاب وتمويله أولاً على Eishan.