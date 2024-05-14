2024-05-14 15:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة “وصلت لطريق مسدود” وإن “عملية رفح أعادت الأمور للوراء”. وأضاف محمد بن عبدالرحمن الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، خلال منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة، أنه “في الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا بعض الزخم المتزايد، ولكن لسوء الحظ […]

ظهرت المقالة عملية رفح أعادت الأمور إلى الوراء.. قطر: مفاوضات غزة وصلت لطريق مسدود أولاً على Eishan.