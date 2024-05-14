وزير العدل يوجه بالبحث عن بدائل تضمن نسبة أرباح أعلى لودائع القاصرين

2024-05-14 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، بالبحث عن بدائل تضمن نسبة أرباح أعلى لودائع القاصرين.

وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي بوزارة العدل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماع مجلس رعاية القاصرين بحضور الأعضاء كافة لمناقشة فقرات جدول أعمال المجلس"، مبيناً أنه "جرى خلال الاجتماع بحث آليات تطوير استثمار أموال القاصرين والبحث عن بدائل وعروض مصرفية تضمن نسبة أرباح أعلى لودائع القاصرين".

وتابع أنه "تم بحث استحصال الموافقات الرسمية لبناء الأراضي التابعة للدائرة، واستثمارها اقتصادياً وتقديم دراسة مفصلة بشأن الأراضي المذكورة لتحقيق المنفعة الاقتصادية لشريحة القاصرين".

وتابع أنه "تم بحث ملف العقارات العائدة للقاصرين وأوضاعها القانونية وتشكيل لجنة لمعرفة قيمة بدلات الايجار بما يناسب قيمتها السوقية".

وأكد الوزير "العمل على تحقيق أفضل مردود للقاصرين تنفيذاً لأحد أهم محاور البرنامج الحكومي في دعم الفئات الهشة".