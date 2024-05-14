رئيس هيأة الطاقة الذرية يعلن خلو بلد والنهروان من الملوثات الإشعاعية

2024-05-14 15:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس هيأة الطاقة الذرية العراقية وزير التعليم العالي نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، خلو قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين وموقع النهروان بقضاء المدائن في بغداد من الملوثات الإشعاعية.

وقال العبودي خلال مؤتمر صحفي بحضور أعضاء لجنة الأمر الديواني المرقم (23580)، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الفرق العراقية الوطنية تمكنت في غضون مدة قياسية من إزالة الملوثات الاشعاعية في قاعدة بلدة بمحافظة صلاح الدين وموقع النهروان في محافظة بغداد".

وأضاف أن "العمل يأتي ضمن خطة وطنية لإزالة الملوثات"، مشيرا إلى أن "الفرق الرقابية الوطنية أجرت مسوحات اشعاعية وتوصلت الى خلو المواقع بصورة تامة من الملوثات وفق المعايير والمتطلبات الوطنية والعالمية".