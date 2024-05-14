إيقاف حرق الغاز في العراق.. وزير النفط يستعرض عبر "بغداد اليوم" خارطة الطريق

2024-05-14 15:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعرض نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الثلاثاء (14 ايار 2024)، تفاصيل خطط إنهاء حرق الغاز، والتي من المؤمل أن تتم بغضون 3 الى 5 سنوات.

وقال السواد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نهاية هذه السنة ستشهد افتتاح مشروع بصرة NGL للغاز بطاقة 200 مليون قدم مكعب من الغاز بعد ان أنجزت بصرة NGL في وقت سابق وكانت بطاقة 200 مليون قدم مكعب كذلك".

وبين، أن" مشروع جنوب العراق المتكامل المتضمن استثمار الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعب في خمسة حقول وهي مجنون و اللحيس و أرطاوي وغرب القرنة 2 والطوبة، حيث سيتوقف فيها حرق الغاز كليا إضافة لتقليل الانبعاثات الحرارية، فضلا عن إضافة طاقة كبيرة من الغاز لدعم المحطات الكهربائية".

واشار الوزير الى أنه "هناك مشاريع لدى الوزارة لاستثمار غاز الحلفاية في ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعب من الغاز، فضلا عن مشاريع اخرى تنفذ حاليا من قبل شركة بيكرهيوز الامريكية والتي تعمل في ذي قار".

ومؤخرا ارتفع استثمار الغاز في العراق الى اكثر من 1900 مقمق يوميًا، فيما لم يتبق سوى 1300 مقمق يتم حرقه، وفي حال ايقاف حرق الغاز بالكامل سيكون انتاج العراق من الغاز حوالي 2200 مقمق يوميًا، في حين يحتاج العراق الى 3 الاف مقمق يوميًا لسد حاجة محطاته الكهربائية، ويراهن العراق على استثمار الغاز الحرق من الحقول ليكون مكملًا للعجز في الغاز المصاحب.