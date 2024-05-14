ألعاب القوى يضع اللمسات الأخيرة لاستضافة بطولة غرب آسيا في البصرة

2024-05-14 15:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيواصل الاتحاد العراقي لألعاب القوى وضع اللمسات الأخيرة لاستضافة بطولة غرب آسيا للرجال والسيدات بنسختها الخامسة في مدينة البصرة للفترة من 29/5 ولغاية 1/6 بمشاركة (13) دولة.وقال رئيس اتحاد ألعاب القوى طالب فيصل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"اللجان المشكلة من قبل الاتحاد لتنظيم البطولة تواصل عملها بشكل دقيق، والبصرة باتت على أتم الجاهزية حيث وضعنا اللمسات الأخيرة على الملعب، وأكملنا الأدوات وقاعات المؤتمرات والفنادق، وكل شيء يسير على ما يرام".وأضاف أن "الاتحاد يسعى لأن تكون هذه النسخة من بطولة غرب آسيا نسخة استثنائية تبقى عالقة في أذهان الوفود المشاركة، لافتاً الى أن العراق يشهد له عبر الأزمنة دقته في التنظيم وجماهيرية الألعاب الرياضية بمختلف منافساتها وبالتالي الخطة التي وضعت للبطولة ستكون كفيلة بنجاحها أن شاء الله".وتابع فيصل أن "مشاركة (13) دولة في البطولة هو حدث استثنائي والبصرة ستشهد بطولة استثنائية مميزة حيث سيقول الجمهور البصري كعادته كلمة الفصل بأن تكون نسختها الحالية هي الأجمل عبر تاريخ بطولات غرب آسيا".