الصحة النيابية: قانون زراعة الأعضاء البشرية سيفتح الباب لإجراء عملياتها في العراق

2024-05-14 15:48:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضح عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي، يوم الثلاثاء، أهمية قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، مبيناً أنه سيفتح الباب لإجراء عمليات زراعة الأعضاء، داخل العراق دون حاجة المرضى للسفر.

وقال الغرابي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب صوت في نهاية الشهر الماضي على التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية"، مبيناً أن "القانون يعتبر من القوانين المهمة والجميع يعاني من زراعة الأعضاء البشرية وخصوصا الكلى وأنسجة العين والقرنية".

وأضاف أن "لجنة الصحة النيابية عملت طوال الفترة الماضية على استضافة المسؤولين والمعنيين لأهمية تعديل وتشريع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، مع مراعاة الجانب الفقهي والتشريعي للتصويت على هذا القانون".

وبيّن الغرابي، أن "القانون سيفتح الباب لزراعة الأعضاء البشرية داخل العراق، وان المرضى كانوا يعانون لعدم وجود أطباء وعمليات زراعة الأعضاء البشرية ويذهبون إلى الخارج لإجراء العمليات الجراحية"، مؤكداً أنه "بعد تشريع هذا القانون سيتمكن المواطن من إجراء عملية زراعة الأعضاء البشرية دون السفر إلى الخارج".