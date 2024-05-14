مجلس الوزراء يقرر إخلاء وفتح المنطقة العسكرية "الشعبة الخامسة"

2024-05-14 16:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (14 ايار 2024)، المضيّ بإجراءات إخلاء وفتح المنطقة العسكرية (ما تعرف بـالشعبة الخامسة) في مدينة الكاظمية ببغداد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء د محمد شياع السوداني، الصادرة في شباط 2023، أقر مجلس الوزراء المضيّ بإجراءات إخلاء وفتح المنطقة العسكرية (ما تعرف بـالشعبة الخامسة) في مدينة الكاظمية المقدسة".

كما أقر المجلس وفقاً للبيان "تحويل أرض المنطقة لمرافق ترفيهية وتعليمية وثقافية وطبية وخدمات للزائرين، وفق رؤية معمارية متكاملة".



