الحكومة العراقية تقرر تحويل "معقل الاستخبارات العسكرية" إلى مرافق ترفيهية

2024-05-14 16:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، تحويل "معقل الاستخبارات العسكرية" في العاصمة بغداد إلى مناطق ترفيهية.

وذكر بيان مقتضب لمكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء الصادرة في شباط 2023، أقر مجلس الوزراء المضيّ بإجراءات إخلاء وفتح المنطقة العسكرية (ما تعرف بـالشعبة الخامسة) في مدينة الكاظمية المقدسة، وتحويل أرضها لمرافق ترفيهية وتعليمية وثقافية وطبية وخدمات للزائرين، وفق رؤية معمارية متكاملة".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وافق يوم السبت، 11 / 3 / 2023، على نقل المقرات الحكومية من مدينة الكاظمية شمالي بغداد.

وبحسب وثائق صادرة من مكتب رئيس الوزراء موجهة إلى مكاتب الوزراء وأمانة بغداد والمحافظين بتاريخ 22 شباط/ فبراير 2023، وافق السوداني على نقل مقرات الدوائر الحكومية إلى خارج الطوق الأمني لمدينة الكاظمية، وإجراء جرد الاراضي غير المستغلة داخل المدينة أنفاً وبيان عائديتها لإمكانية تخصيصها لأمانة بغداد لأغراض النفع العام وفق القانون، وإيلاء المدينة آنفاً الاهتمام المناسب في برامج الوزارات كافة ورصد التخصيصات والامكانيات اللازمة".

كما وجّه السوداني بنقل سجون العدالة 1 و 2 والقصوى (الشعبة الخامسة سابقاً) إلى خارج مدينة الكاظمية".