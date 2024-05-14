2024-05-14 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأقر مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، المضيّ بإجراءات إخلاء وفتح المنطقة العسكرية في الكاظمية المقدسة.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الصادرة في شباط 2023، أقر مجلس الوزراء المضيّ بإجراءات إخلاء وفتح المنطقة العسكرية (ما تعرف بـالشعبة الخامسة) في مدينة الكاظمية المقدسة".وأضاف أن "المجلس أقر تحويل أرضها لمرافق ترفيهية وتعليمية وثقافية وطبية وخدمات للزائرين، وفق رؤية معمارية متكاملة".