التشكيلة المثالية للجولة الـ 35 من الدوري الإسباني
2024-05-14 16:42:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - متابعة
كشف موقع "whoscored" الرياضي، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024/2023.
وبحسب الموقع فأن "التشكيلة شهدت تواجد ثلاثي ريال مدريد لوكاس فاسكيز، فران غارسيا، وبراهيم دياز، ولاعب برشلونة لامين يامال.
وجاءت التشكيلة كالتالي:
ديميتريفسكي
لوكاس فاسكيز، إيريك غارسيا، موسكرا، فران غارسيا.
لامين يامال، إيسكو، جوريدي براهيم دياز.
سورلوث، يوسف النصيري.