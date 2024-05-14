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التشكيلة المثالية للجولة الـ 35 من الدوري الإسباني

التشكيلة المثالية للجولة الـ 35 من الدوري الإسباني
التشكيلة المثالية للجولة الـ 35 من الدوري الإسباني
2024-05-14 16:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  متابعة

كشف موقع "whoscored" الرياضي، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024/2023.

وبحسب الموقع فأن "التشكيلة شهدت تواجد ثلاثي ريال مدريد لوكاس فاسكيز، فران غارسيا، وبراهيم دياز، ولاعب برشلونة لامين يامال.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

ديميتريفسكي

لوكاس فاسكيز، إيريك غارسيا، موسكرا، فران غارسيا.

لامين يامال، إيسكو، جوريدي براهيم دياز.

سورلوث، يوسف النصيري.

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