مكتب الصدر يعلن عن صلاة موحدة في كل محافظة لمساندة "أمر القائد" بعيد الغدير.. وثيقة

2024-05-14 16:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي "التيار الصدري" مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، عن صلاة موحدة في كل محافظة لمساندة "أمر القائد" بعيد الغدير.

وقال مكتب الصدر في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "مساندةً لإمر الشعب العراقي والاغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها الذي اعلن عنه السيد مقتدى الصدر في جعل عيد الغدير عطلة رسمية عامة تقرر أن تكون صلاة الجمعة لهذا الاسبوع موحدة في كل محافظة نصرة للدين والمذهب والعقيدة ومحبي الاعتدال من الشيعة والسنة والمستضعفين".

واشار الى أن "صلاة الجمعة الموحدة في محافظة بغداد تكون في جانب الكرخ".











