نيجيرفان بارزاني يعبر عن حزنه لضحايا حادث طريق كلار

2024-05-14 16:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، تعازيه الى عوائل طالبات حادثة طريق كلار.

وقال في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "احزنني الحادث المأساوي الذي ادى الى وقوع ضحايا و جرحى من طالبات المرحلة الاعدادية في حادث سير على طريق كلار - كفري".

وأضاف "اتقدم بالتعازي الى ذوي الضحايا و اشاطرهم الحزن في هذه المصيبة".

ولقي أربع طالبات مصرعهن وأصيب سبع أُخريات بجروح، اليوم الثلاثاء، في حادث سير على الطريق الرابط بين قضاءي كلار وكفري في اقليم كوردستان.

وأعربت وزارة التربية في اقليم كوردستان عن اسفها لوقوع هذا الحادث المأساوي.