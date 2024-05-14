الزراعة تؤكد الوصول لمرحلة الإنتاج الكمي من البذور الخضراء وتوضح المكاسب

2024-05-14 17:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة الزراعة، الثلاثاء، الوصول إلى مرحلة الإنتاج الكمي من البذور الخضراء، وفيما أوضحت تفاصيل هذا الإنجاز كشفت مكاسبه الاقتصادية. وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن الحكومة داعمة للقطاع الزراعي وتعتبره جزءاً أساسيا من التنمية المستدامة المعول عليها. وأضاف، أن الحكومة ترى إن تأمين الغذاء لأبناء الشعب من خلال المنتج الوطني أكثر اطمئناناً وأقل كلفة، وبرامجها في هذا المجال بدعم القطاع الزراعي بدأت تؤتي ثمارها. وتابع أن أحد البرامج الناجحة هو الوصول لمرحلة الإنتاج الكمي من ناحية البذور الخضراء محلياً وهذا إنجاز مهم، لأن غالبية البذور الخضراء تستورد بأثمان عالية والإنتاج المحلي لم يكن يغطي الاحتياج لهذه البذور التي هي بذور نادرة، وكذلك لدينا البرنامج الوطني للبذور الخضر المحلية في دائرة البستنة. وتابع أن وزارة الزراعة وصلت إلى مرحلة تطوير البذور المحلية من حيث الإنتاج والكمية ومن حيث تكييفها للبيئة والمناخ، كالطماطم والخيار وبالباذنجان، وكل هذه المحاصيل مفصلها الرئيسي هو البذور الخضراء. وأشار إلى أن وزارة الزراعة بدأت بعد الوصول لمرحلة الإنتاج الكمي بمنح البذور للفلاحين والقطاع الخاص يجب أيضا أخذ دوره في مجال استثمار الإنتاج وتوفير تلك البذور أيضاً، وتحقيق هذا الإنجاز مفصل حيوي لأن توفر البذور يقلل من كلف الإنتاج.