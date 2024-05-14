المالية: إطلاق تمويلات رواتب موظفي إقليم كردستان وفئات المستحقين لشهر نيسان

2024-05-14 17:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، إطلاق تمويلات رواتب موظفي إقليم كردستان وفئات المستحقين لشهر نيسان. وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن دائرة المحاسبة التابعة لها أطلقت تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر نيسان لسنة 2024. وأضاف البيان إن ذلك يأتي استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، وبناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية.