حبوب صلاح الدين تؤكد استلام 155 ألف طن من الحنطة

2024-05-14 17:36:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأكد مدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة صلاح الدين دحام علي أحمد، اليوم الثلاثاء، استلام 155 ألف طن من الحنطة حتى تاريخ اليوم ضمن موسم التسويق الحالي.وأوضح أحمد في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم هذا اليوم افتتاح سايلو الطوز ليضاف الى سايلوات الاسحاقي وسامراء والدور والعلم وتكريت وبيجي فيما سيتم غداً افتتاح سايلو الشرقاط "، مشيرا الى ان "الكميات المستلمة من محصول الحنطة في المحافظة تجاوزت حتى تاريخ اليوم 155 ألف طن".وأضاف،أنه "وبحسب توجيهات الإدارة العليا يستمر استلام المحصول يوميا وعلى مدى الأربع والعشرين ساعة ويتم استلام 633 شاحنة تقريباً يومياً ".ولفت أحمد الى "توفر الطاقة الخزنية في المواقع وتسليم مستحقات الفلاحين بشكل فوري بعد تسليم المشروع والتي بلغت 96 مليار دينار حتى الآن".