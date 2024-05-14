ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقرارها في اربيل مع إغلاق البورصتين

2024-05-14 17:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في بغداد بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق بورصتي البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 145600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144750 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 145600 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.