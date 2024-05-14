2024-05-14 17:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إطلاق تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان وفئات المستحقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية الست طيف سامي، وبناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، تمويلات الرواتب لموظفي […]

ظهرت المقالة المالية تعلن إطلاق رواتب موظفي كردستان والرعاية الاجتماعية أولاً على Eishan.