2024-05-14 17:48:07 - المصدر: منصة إيشان

يشير الدكتور الروسي كيريل بروشايف أخصائي طب الشيخوخة، إلى أن حدوث السلوك العدواني لدى كبار السن والمعمرين قد يكون بسبب انخفاض الوظائف الإدراكية أو الهذيان أو متلازمة سوء التكيف. ويقول: “يمكن أن يكون سبب السلوك العدواني هو الخرف، لذلك إذا تكرر السلوك العدواني، ولم تكن أسبابه معروفة، فيجب إخضاع الشخص لفحص جدي. وقد يظهر الأفراد […]

ظهرت المقالة دراسة روسية: السلوك العدواني لدى المسنين سببه انخفاض الوظائف الإدراكية أو الهذيان أولاً على Eishan.