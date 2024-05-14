البنك المركزي يوجه شركات الصرافة بشمول الحجاج ببيع الدولار

2024-05-14 18:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، شركات الصرافة فئة A , B بشمول حجاج بيت الله الحرام بالبيع النقدي للدولار. وقال المركزي في وثيقة، تلقتها الاقتصاد نيوز، إنه نظرا لقرب موعد انطلاق موسم الحج ولغرض شمول حجاج بيت الله الحرام بالبيع النقدي من الدولار المخصص للمسافرين، تقرر اعتماد منفيست الحجيج الصادر من الهيئة العليا للحج والعمرة والذي سيكون معززاً بصحة صدور إلكترونية QR كبديل عن تذاكر السفر. وأكدت الوثيقة على وجوب إعتماد منصة تقارير معاملات المؤسسات المالية FITR حصراً لتسجيل بيانات عمليات البيع النقدي للمسافرين وبذات الحصة الشهرية المخصصة للمسافرين والبالغة 3000 دولار أمريكي لكل مواطن مسافر.