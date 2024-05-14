بعد إطلاقها من بغداد.. كشف موعد صرف الرواتب في الإقليم

2024-05-14 18:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، (14 ايار 2024)، عن موعد صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعد إرسال المبالغ من قبل وزارة المالية الاتحادية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم ستطلق اليوم جدولا برواتب الموظفين لشهر نيسان، ويبدأ التوزيع من يوم غد الأربعاء".

وأضاف، أن "صرف الرواتب سيبدأ غداً في الاقليم على أن يستمر حتى يوم السبت المقبل كما ان المصارف ستستمر في الدوام حتى في يوم الجمعة، لغرض صرف رواتب جميع الوزارات والمؤسسات".

وكانت وزارة المالية الاتحادية، أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء عن إطلاق تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر نيسان لسنة 2024.