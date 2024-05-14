محافظ بغداد: مصممون على غلق ملف المشاريع المتلكئة

2024-05-14 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- وسام الملاأكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الثلاثاء، التصميم على غلق ملف المشاريع المتلكئة، فيما أحصى تلك المشاريع في العاصمة.وقال العلوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة لديها أكثر من 70 مشروعا كان متلكئا قبل تسنمنا المسؤولية، حيث تم تحريك بعض المشاريع المتلكئة وإنجاز قسم منها".وأضاف، "لدينا الآن 23 مشروعا، 5 منها تحركت، والأخرى ستتحرك خلال الفترة القليلة المقبلة"، مبينا، أن "هنالك اجتماعات مستمرة حول المشاريع المتلكئة للوقوف على أسباب التلكؤ وإعادتها للعمل".وأشار، إلى أن "بعض المعرقلات التي تواجه المشاريع قانونية مع الشركات المنفذة وأخرى تحتاج إلى سحب العمل على اعتبار أن التلكؤ لا يمكن حله بالتسوية أو التراضي"، مؤكدا، أن "المحافظة مصممة على غلق ملف المشاريع المتلكئة".