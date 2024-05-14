الصناعة: توقيع عقود لإنشاء مشاريع خاصة بالكبريت والأسمدة وكربونات الصوديوم

2024-05-14 19:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – نصار الحاجأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، توقيع 4 عقود مع شركة عراقية وثلاث شركات إماراتية وأمريكية وصينية، لإنشاء مشاريع خاصة بالكبريت والأسمدة المركبة وكربونات الصوديوم في أربع محافظات، فيما أشارت إلى أن مشروع المدينة الصناعية في البصرة سيوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة باشرت منذ تولي الحكومة الحالية، خطواتها نحو الإصلاح والتطوير تماشياً مع البرنامج الحكومي عبر التركيز على الصناعات الإستراتيجية المهمة، والتي تشمل معامل الصلب والحديد والبتروكيمياويات والأسمدة وصناعة الأدوية، فضلاً عن الكبريت والفوسفات والأسمنت والصناعات الكيماوية".وأشارت الجبوري، إلى أن "الوزارة عقدت مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياويات والأسمدة في بغداد بحضور ورعاية رئيس الوزراء، حيث تم من خلاله طرح العديد من الفرص الاستثمارية المهمة، فضلاً عن مؤتمر آخر برعاية رئيس الوزراء في محافظة البصرة (منتدى الشراكات الصناعية)، إذ تم من خلاله طرح العديد من الفرص الاستثمارية لعدد من الصناعات الإستراتيجية والصناعات التفصيلية".وأوضحت أنه "في ضوء مخرجات هذه المؤتمرات، تم توقيع 4 عقود لإنشاء مشاريع خاصة بالكبريت والأسمدة المركبة وكربونات الصوديوم"، منبهة، بأن "هذه المشاريع، ستنفذ في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار والبصرة".ولفتت، إلى أن "مشروعين سينفذان بالشراكة ما بين الشركة العامة لكبريت المشراق وشركة أمريكية لإنشاء مشروع متكامل لإنتاج وتصفية الكبريت في حقل الزاكة بمحافظة نينوى بطاقة 2 مليون و500 ألف طن سنوياً، أما المشروع الثاني عبر الشركة العامة كبريت المشراق بالشراكة مع شركة الرافدين، يتضمن تأهيل خط لإنتاج الكبريت المصفى في حقل المشراق وبطاقة 1 مليون و500 ألف طن سنوياً".وتابعت، أن "المشروع الثالث، يتضمن إنتاج الأسمدة المركبة في الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية في بيجي بالشراكة مع إحدى الشركات الإماراتية المتخصصة وبطاقة 240 ألف طن سنوياً"، مشيرة، إلى أنه "سينتج أنواعاً من الأسمدة الفوسفاتية المركبة التي ستسهم في دعم القطاع الزراعي".وأشارت، إلى أنه "تم توقيع عقد آخر لإنشاء مشروع كربونات الصوديوم بمحافظة الأنبار وبطاقة 90 ألف طن سنوياً، وهذه المادة تدخل في صناعة الزجاج وصناعات أخرى، إلى جانب استحصال موافقة لجنة الإعمار والاستثمار على مشروع المدينة الصناعية في إنتاج الحديد والصلب بمحافظة البصرة بالشراكة مع شركة صينية متخصصة، حيث سيتم إنشاؤها على مساحة 3000 دونم وتضم مصانع متخصصة بإنتاج الحديد والفولاذ والألمنيوم، ومن المؤمل أن يوفر هذا المشروع أكثر من 12 ألف فرصة عمل".واستطردت، "تم استحصال موافقة اللجنة العليا للإعمار والاستثمار على مشروع إنتاج القناني والجرار الزجاجية في محافظة الأنبار، بطاقة 60,000 طن سنوياً، علاوة على استحصال الموافقة على مشروع آخر لإنتاج الزجاج المسطح العائم بطاقة 600 طن يومياً".وذكرت، أن "الوزارة لديها مشاريع عديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم افتتاحها خلال الفترة الماضية ومنها إنتاج المرشات الحديثة بطاقة 1100 مرشة سنوياً، إذ يتم إنتاج هذه المرشات ضمن مواصفات فالي الأمريكية، وتجهيزها إلى وزارة الزراعة".وأضافت الجبوري، أنه "تم افتتاح مصنع لإنتاج سماد الداب ومصنع إنتاج اليوريا بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 500,000 طن سنوياً"، مشيرة إلى "شراكات جديدة سيتفق عليها منها إعادة مشروع الفوسفات في محافظة الأنبار وغيرها من الصناعات مثل صناعة السكر بالشراكة مع القطاع الخاص".