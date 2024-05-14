الجواز الالكتروني العراقي يحصد الأول عالميا كأفضل نظام متطور لسنة 2023

2024-05-14 19:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إن الجواز الالكتروني العراقي حصد المرتبة الأولى على مستوى العالم، كأفضل نظام الكتروني متكامل وقصة النجاح لعام 2023. وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن مشروع الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية لجمهورية العراق حصد المرتبة الأولى على مستوى العالم، كأفضل نظام الكتروني متكامل وقصة النجاح لعام 2023، وذلك من خلال التقييم الذي أجرته منصة مندكس العالمية، خلال مؤتمرها السنوي المنعقد في الإمارات. وأضاف البيان إن مؤتمر منصة مندكس حضره ممثلين عن وزارة الداخلية، منهم مدير صندوق شهداء الشرطة والوفد المرافق له، والخارجية العراقية ممثلة بالقنصل العام العراقي في دبي للتحدث عن قصة النجاح، واستعراض الإنجازات المتحققة واستلام التكريم. وأردف، أن مشروع الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية حقق نظام الكتروني متطور ومتكامل لرقمنة الإجراءات من مراحل التقديم، والمعالجة، والدفع الالكتروني، وأسهم في اختزال 85 من الإجراءات الروتينية وإلغاء التعامل الورقي بنسبة 100. وتابع، أن الوفد العراقي أكد في المؤتمر، أهمية الشراكة والدعم المتحقق من خلال الشركة المنفذة لهذين المشروعين شركة أفق السماء، كما استلم درع التكريم للعراق.