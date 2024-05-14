الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية للعراق يحصدان المرتبة الأولى عالميا لسنة 2023

2024-05-14 19:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حصد مشروع الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية للعراق المرتبة الأولى على مستوى العالم، كأفضل نظام الكتروني متكامل وقصة النجاح لعام 2023 وذلك من خلال التقييم الذي أجرته منصة مندكس العالمية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لمنصة مندكس العالمية المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة - دبي بتاريخ 8 أيار الجاري، وحضره ممثلون عن وزارة الداخلية (مدير صندوق شهداء الشرطة والوفد المرافق له)، والخارجية العراقية (ممثلة بالقنصل العام العراقي في دبي) للتحدث عن قصة النجاح، واستعراض الإنجازات المتحققة واستلام التكريم.

وألقى رئيس الوفد العراقي كلمة أوضح من خلالها الإنجازات المتحققة من خلال مشروع الجواز الالكتروني والفيزا الالكتروني، وشكر القائمين على حفل التكريم، وأكد على أهمية الشراكة والدعم المتحقق من خلال الشركة المنفذة لهذين المشروعين (شركة أفق السماء).

كما استلم درع التكريم للعراق، كذلك تم تسليم درع تكريم آخر لممثلي الشركة المنفذة لهذين المشروعين.

وتجدر الإشارة الى أن مشروع الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية حقق نظام الكتروني متطور ومتكامل لرقمنة الإجراءات من مراحل التقديم، والمعالجة، والدفع الالكتروني، وأسهم في اختزال (85%) من الإجراءات الروتينية وإلغاء التعامل الورقي بنسبة (100%)،

من جهتهم أبدى الحاضرون أعجابهم واندهاشهم وأشادوا بالإجراءات التكنولوجية المتخذة من قبل الحكومة العراقية - وزارة الداخلية بالتعاون مع الشركة المنفذة للمشروع في انتاج نظام الكتروني ضخم جداً متطور ومتكامل يمتاز بسرعة ودقة وتبسيط الإجراءات.