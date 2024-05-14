200 مليار دينار تثير "مشكلة" بين محافظة بغداد ومجلسها والاخير يرهن "حلها" بشرط

2024-05-14 19:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت عضو مجلس محافظة بغداد نورا الجحيشي، يوم الثلاثاء، عن ظهور "مشكلة" بين المحافظة ومجلسها بشأن أموال متبقية من موازنة العام الماضي 2023.

وقالت الجحيشي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة عقد اليوم جلسته بحضور النائب الأول والثاني للمحافظ ومديري البلديات والمجاري والتخطيط لمناقشة الموازنة المخصصة لمحافظة بغداد".

وأضافت أن "الأموال المتوفرة حاليا لمحافظة بغداد من قانون الموازنة لسنة 2023 نحو 400 مليار دينار، منها 200 مليار دينار مخصصة المناطق شرق القناة، و200 مليار دينار من المبلغ المتبقي لكافة مناطق بغداد".

وأوضحت الجحيشي أن "مجلس محافظة بغداد طالب بمعرفة كيفية صرف الأموال قبل إقرارها بالمجلس"، مشيرة الى "رفع الجلسة إلى يوم آخر لاستكمال المناقشة مع طلب توضيح من النائب الأول والثاني للمحافظ".

وتابعت، "في جلسة اليوم تم تقديم اقتراح ان يكون توزيع الـ200 مليار دينار حسب الكثافة السكانية لأهالي بغداد باستثناء مناطق شرق العاصمة".