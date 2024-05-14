رئيس إقليم كوردستان يستهل زيارته الى بغداد بلقاء العميري وزيدان.. صور

2024-05-14 19:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يجتمع مع رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد العميري في العاصمة بغداد التي وصلها مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اجتمع، مساء اليوم، مع القاضي جاسم محمد عبود، رئيس المحكمة الاتحادية العليا في بغداد.

وبينت، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الدستور والحفاظ على السلام والاستقرار والمصالح العليا للبلاد، وسلطا الضوء على عدة قضايا تتعلق بالأوضاع العامة في العراق.

وفي لقاء آخر ضمن جولته، اجتمع رئيس الاقليم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان.

وحول تفاصيل اللقاء، قالت رئاسة الاقليم في بيان، ورد لـ وكالة شفق نيوز، إن نيجيرفان بارزاني التقى، مساء اليوم، برئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان في بغداد، وأشاد بدوره في حل مشاكل البلاد.

كما ناقش اللقاء زيارة نيجيرفان بارزاني إلى طهران ولقاءاته مع القيادة وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلاً عن العلاقات بين أربيل وبغداد، وبحثا آخر تطورات المباحثات بين الجانبين لحل القضايا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة ٳقليم كوردستان دلشاد شهاب، في وقت سابق اليوم، بأن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيجتمع مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني للتباحث حول علاقات أربيل - بغداد والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس الاقليم قد أجرى في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي زيارة إلى العاصمة الاتحادية بغداد، وعقد اجتماعات مع رئيسي الجمهورية والوزراء وجمع من قادة الاحزاب السياسية كما شارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة.