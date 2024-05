2024-05-14 19:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشفت وثيقة صادرة عن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي باصدار أمر إداري بتكليف أمجد كاظم شلبية للعمل في ديوان المحافظة بصفة استشاري. انتهى.

