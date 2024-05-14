القوة الجوية يستعيد الصدارة بفوزه على النجف في دوري نجوم العراق

2024-05-14 20:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استعاد فريق القوة الجوية الصدارة بعدما رفع رصيده للنقطة 62 متفوقاً على ملاحقة الشرطة بنقطة واحدة، وذلك بعد تغلبه على ضيفه فريق النجف الذي بقي بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة بنتيجة 1-0 ، ضمن مواجهات الجولة 28 لدوري نجوم العراق .

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد عند الساعة السادسة مساءً .

وانتهى الشوط الأول بتقدم الجوية بهدف واحد دون مقابل للنجف جاء الهدف عن طريق مصطفى سعدون في الدقيقة 45 ، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى اطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية اللقاء .

وادار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من حكم وسط ، مساعد اول ، مساعد ثانٍ ، حكم رابع ، حكم "فار" .