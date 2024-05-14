الاعلام الأمني: تفتيش الشاحنات في سيطرات المحافظات فقط وخط خاص لمرور الصهاريج النفطية

2024-05-14 20:24:01 - المصدر: الفرات نيوز

الاعلام الأمني:

خلية الإعلام الأمني

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بناءً على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ترأس الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار السيد رئيس الوزراء لشؤون المنافذ والكمارك والنقل، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في هيئة المنافذ الحدودية، للنظر بمطالب سائقي الشاحنات، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الاستجابة لمناشداتهم، بحضور ممثلي قيادة العمليات المشتركة وخلية الإعلام الأمني ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الكمارك والسيطرات في وزارة الداخلية، فضلاً عن ممثلين عن سائقي الشاحنات، وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ طلباتهم ومشاكلهم التي طرحت في وقت سابق التي تم الاستجابة لها وإصدار توصيات صادق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لحل المعوقات والمعضلات، الذي من شأنه تسهيل دخول الشاحنات المحملة بالبضائع، خاصة مسألة المرور من السيطرات وعدم عرقلة حركة هذه الشاحنات.

إذ تضمنت التوصيات أن يكون تفتيش الشاحنات في السيطرات الرئيسة على الحدود الإدارية للمحافظات فقط ولا يكون في السيطرات الداخلية، وجرى التأكيد على تحديد مسار مرور المركبات المحملة بالبضائع بجميع أنواعها الواردة من محافظتي أربيل ودهوك والداخلة عن طريق المنافذ الحدودية المعترف بها من قبل الحكومة الاتحادية (حاج عمران - إبراهيم الخليل) من خلال نقطة التفتيش الكمركي والأمني (سيطرة السد) حصراً وتكليف قيادة شرطة محافظة نينوى وبالتنسيق مع إدارة المحافظة بتأمين متطلبات عمل السيطرة الكمركي والأمني، كما تم تحديد مسار مرور المركبات المحملة بالبضائع بجميع أنواعها الواردة من محافظة السليمانية والداخلة عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية المعترف بها من قبل الحكومة الاتحادية (برويز خان - باشماخ) من خلال نقطة التفتيش والتدقيق الكمركي والأمني (سيطرة باوة محمود) حصراً وتكليف قيادة شرطة محافظة ديالى بالتنسيق مع إدارة المحافظة لانتخاب موقع بديل للسيطرة الحالية بما يؤمّن من خلاله متطلبات العمل الكمركي والأمني.

وتأتي هذه التوصيات لإنهاء معاناة سائقي الشاحنات في الوقوف لساعات وفي بعض الأحيان يصل لأيام والتفتيش في سيطرات متعددة، وتكون هذه التوصيات كفيلة بإنهاء معاناتهم بشكل نهائي.

وأكد المجتمعون على تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المتضمنة أيضاً إنشاء خط خاص بمرور صهاريج المشتقات النفطية وعدم تعطيل مرورها في السيطرات اعتباراً من اليوم 14 أيار 2024.

فيما سيتم العمل بالمسارات الواردة أعلاه سيتم العمل بها اعتباراً من السبت المقبل الموافق 18 أيار الجاري.

من جانبهم قدم ممثلو سائقي الشاحنات شكرهم إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة والقوات الأمنية بالاستجابة لمطالبهم وحل مشاكلهم.

وجدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي لتقديم الدعم والمساندة لجميع سائقي الشاحنات الذين لهم دور مهم وأساسي في بناء اقتصاد البلد.