الجوية يتغلب بصعوبة على النجف ويعود لصدارة دوري نجوم العراق

2024-05-14 20:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتغلب فريق القوة الجوية، اليوم الثلاثاء، بصعوبة على فريق النجف بهدف نظيف في دوري نجوم العراق واستعاد صدارة الدوري.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن فريق القوة الجوية تمكن من الفوز اليوم على منافسه النجف بهدف وحيد عن طريق المدافع مصطفى سعدون في الثواني الأخيرة من الشوط الأول ضمن الجولة 28 من دوري نجوم العراق .وأضاف أن فريق القوة الجوية عاد بهذا الفوز إلى صدارة ترتيب الدوري بـ 62 نقطة تاركا الشرطة في الترتيب الثاني بـ 61 نقطة، فيما تجمد رصيد النجف عند النقطة 46 في المركز الخامس.