شنيشل: وجهنا دعوة لـ 15 لاعبا محترفا استعدادا لأولمبياد باريس

2024-05-14 20:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميأعلن مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الثلاثاء، عن توجيه دعوة لـ 15 لاعبا محترفا استعدادا لأولمبياد باريس.وقال شنيشل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك استحقاقا للمنتخب الوطني سينتهي منتصف حزيران المقبل، لنباشر بعدها بخطة لدعوة اللاعبين وكيفية تفريغهم استعدادا لأولمبياد باريس"، مبينا، "أننا وجهنا دعوة إلى 15 لاعبا محترفا".وأضاف، "من الصعوبة حالياً تحديد أسماء اللاعبين الثلاثة فوق السن القانونية ممن سيتم اختيارهم للمشاركة معنا في الأولمبياد؛ لأن الدوري مستمر حاليا ولا يمكن تسمية اللاعبين من الآن"، لافتا، إﻟﻰ أنه "بحسب نظام الأولمبياد فأنه يجب تحديد 18 لاعبا و4 لاعبين احتياط".وبين، أن "نظام البطولة يحدد أعضاء الوفد بين 29 و31 موزعين بين لاعبين والكوادر الفنية والطبية والإدارية والتدريبية".