نيجيرفان بارزاني يلتقي السوداني في بغداد

2024-05-14 20:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني.

ووصل نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، والتقى فور وصوله برئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة ٳقليم كوردستان دلشاد شهاب، في وقت سابق اليوم، بأن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيجتمع مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني للتباحث حول علاقات أربيل - بغداد والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس الاقليم قد أجرى في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي زيارة إلى العاصمة الاتحادية بغداد، وعقد اجتماعات مع رئيسي الجمهورية والوزراء وجمع من قادة الاحزاب السياسية كما شارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة.