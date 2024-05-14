2024-05-14 21:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة من الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، (14 ايار 2024)، القبض على 15 متهماً وضبط أسلحة غير مرخصة في محافظتي بغداد وبابل.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الجهد الأمني لقطعات الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية وبإسناد الجهد الاستخباري والقطعات الملحقة، اسفر عن إلقاء القبض على 15 متهماً بمواد قانونية (تهديد، مشاجرة، سرقة) في مناطق (حي الصحة ، كويريش ، شهداء البياع) ببغداد وعدد من مناطق محافظة بابل،".

وأضاف البيان "كما نفّذت قطعات اللواء السادس عملية امنية للتفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (حي العامل) أسفرت عن ضبط (بندقية كلاشنكوف ومخزني عتاد، و6 اطلاقات)"، مشيرا الى "إحالة المتهمين مع الأسلحة المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة".



