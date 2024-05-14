الحشد يتوج بطلا لدوري الناشئين لكرة السلة

2024-05-14 21:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتوج فريق ناشئي الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بطلا لكرة السلة بعد نيله المركز الأول في مباريات الدوري المصاحب.وقال المكتب الإعلامي لنادي الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قاعة الشعب المغلقة في العاصمة بغداد شهدت اليوم تتويج فريق ناشئي الحشد الشعبي لكرة السلة بطلا بعد نيله المركز الأول في مباريات الدوري المصاحب الذي رافق منافسات المرحلة الأولى لدوري السلة الممتاز".وأضاف البيان، أن "مراسم التتويج شهدت حضورا رياضيا ورسميا كبيرا تقدمه أمين عام مجلس النواب صفوان بشير ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة رئيس الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي خالد كبيان وعضو المكتب التنفيذي لللجنة الأولمبية الوطنية العراقية باسم أحمد ورئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميد ورئيس نادي زاخو عمار فرهاد حاجي".وتابع البيان، أن "التتويج أقيم على هامش مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمنافسات دوري السلة الممتاز التي جمعت الشرطة والنفط".وجاءت المراكز الأربعة الأولى على النحو التالي: 1- الحشد الشعبي، 2- الكرخ، 3- الحلة، 4- زاخو.