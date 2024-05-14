2024-05-14 21:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بدأ رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، (14 ايار 2024)، زيارته الى العاصمة بغداد بلقاء رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود العميري.

كما استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بارزاني.

وقال مجلس القضاء في بيان ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي زيدان استقبل بارزاني وبحثا عدداً من القضايا التي بحاجة إلى معالجات قانونية".

وكان رئيس الإقليم توجه اليوم ، إلى بغداد، في زيارةٍ هي الثانية في أقل من شهر، يجري خلالها عدة لقاءاتٍ رسمية بشأن عدد من الملفات والقضايا المشتركة.

وسيلتقي بارزاني بوقت لاحق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.