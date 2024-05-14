2024-05-14 21:42:07 - المصدر: منصة إيشان

خطوة بعد أخرى، وقرار يتبعه آخر، يواصل زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً)، مقتدى الصدر، عمله الذي يُقرأ وفق الآراء السياسية، بأنه “تعبيد لطريق عودته إلى العملية السياسية وحكم العراق”. تتفق أغلب الآراء على أن الصدر عائدٌ إلى العملية السياسية، ويحاول أن يوسّع من قاعدته الشعبية، تمهيداً للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي من المرجح […]

ظهرت المقالة من منزل السيستاني للصلوات الموحدة.. الصدر يعبّد طريقه الجديد إلى حكم العراق أولاً على Eishan.