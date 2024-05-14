2024-05-14 21:42:07 - المصدر: منصة إيشان

من المفترض، أن تنتهي قصة منصب رئيس البرلمان، يوم السبت المقبل، بإجماع لم يكن ليحدث لولا تغييرات طارئة وسريعة وقعت في المواقف السياسية، خلال الأيام الماضية، بعد أن تراجع الحلبوسي عن خياراته الصارمة بأن يكون خليفته من حزبه “تقدم”، وعودة نجم رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني إلى اللمعان من جديد. وحدد البرلمان العراقي يوم السبت […]

ظهرت المقالة المشهداني نحو كرسي رئيس البرلمان.. هل سيواجه الحلبوسي “طعنة” جديدة؟ أولاً على Eishan.