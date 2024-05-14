رئيسا المحكمة الاتحادية وإقليم كردستان يؤكدان على ضرورة إجراء انتخابات برلمان الإقليم

2024-05-14 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيسا المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود وإقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إجراء انتخابات برلمان الإقليم.وقالت المحكمة الاتحادية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل، مساء اليوم، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في مكتبه ببغداد".وأضافت، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة عدة أمور تخص البلد وإقليم كردستان، منها موضوع الانتخابات في الإقليم وضرورة إجرائها بما يضمن مشاركة الجميع ووضع الأطر كافة لضمان عدالة إجرائها".