إدارة "الملكي" تصدم الجمهور.. مودريتش خارج أسوار ريال مدريد

2024-05-14 22:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، يوم الثلاثاء، أن إدارة نادي ريال مدريد لن يجدد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش للموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن "النادي لا يعتزم تجديد عقد مودريتش والذي ينتهي في 30 حزيران/ يونيو المقبل، القرار تم اتخاذه عملياً وسيتم حسمه خلال الأسابيع المقبلة، بحيث يتمكن النادي من تكريم أسطورته بشكل لائق".

وأضاف "لا يتوافق هذا القرار مع رغبة مودريتش في الاستمرار كما أعلن ذلك سلفاً".

وأوضحت الصحيفة، أن "مودريتش مستعد للتنازل عن بعض الأموال من أجل البقاء مع الفريق، لكن لا يبدو أن ذلك كافياً لإقناع نادٍ عازم على الانفصال المؤلم".

وأشارت إلى أن "الإدارة الفنية في سانتياغو برنابيو ترى أن مرحلة مودريتش انتهت، وأن الوقت قد حان لإفساح المجال للشباب مثل أردا غولر، الذي يرون فيه إمكانيات لمتابعة خطواته في وسط الملعب بالموسم المقبل، حيث لم يتمكن اللاعب التركي من الحصول على المزيد من الدقائق بسبب وجود النجم المخضرم، الذي لم يتعامل دائماً بشكل جيد مع دور البديل، بما يتماشى مع شخصيته التنافسية، لكنه قدم أداءً رائعاً عندما طلب منه أنشيلوتي ذلك، خاصة في الجزء الأخير من الموسم".

وأوضح التقرير "سيحرص النادي على أن تكون عملية الوداع مميزة، فبعد 12 عاماً وأكثر من 530 مباراة، لن يكفي أي تصفيق يليق به، وسيتم الإعداد لتكريم خاص جداً له، بالتنسيق مع الإدارة التي تربطه بها علاقة وثيقة".

وتوج مودريتش بجميع البطولات الممكنة مع ريال مدريد على مدار 12 موسماً، منذ انضمامه من توتنهام في صيف 2012، كما حصد جائزتي الكرة الذهبية و"ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم عام 2018.