بعد تطبيق الأنظمة الإلكترونية.. الكمارك تعلن تحقيق زيادة "تاريخية" بمعدل إيراداتها

2024-05-14 22:24:01 - المصدر: واع





بغداد- واع- وسام الملا

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، تحقيق ما وصفتها بالزيادة التاريخية بمعدل إيراداتها خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما توقعت مضاعفة الإيرادات حال إنجاز مشروع الأتمتة.

وقال رئيس الهيئة العامة للكمارك حسن العكيلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة العامة للكمارك حققت خلال عامي 2022و2023 زيادة في نسبة إيراداتها ووصلت العام الماضي إلى 28%".

وأضاف، أنه "في الربع الأول من العام الجاري حققت الهيئة زيادة بنسبة 120% عن الربع الأول من العام الماضي، حيث يعد الربع الأول من العام الجاري الأعلى إيراداً منذ تاريخ تأسيس الكمارك".

وتابع، أن "الزيادة جاءت نتيجة مجموعة من الإجراءات للهيئة من خلال تبسيط الإجراءات، إضافة إلى الرقابة وتطبيق بعض الأنظمة الإلكترونية"، لافتا، إلى أن "الهيئة بطور تعميم تطبيق الأنظمة الإلكترونية في جميع منافذ الدولة العراقية ونأمل في منتصف العام المقبل إنهاء الأتمتة في جميع مراكز الكمركية".

وأشار، إلى أن "الهيئة تتطلع إلى تحقيق زيادة نسبة الإيرادات هذا العام لما يفوق 100% عن العام السابق"، متوقعا، أنه" في حال إنجاز الأتمتة وتعميمها بشكل كامل قد تصل الزيادة إلى ثلاثة أضعاف".