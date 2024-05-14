رئيس الوزراء وبارزاني يؤكدان على إدامة الحوارات على مختلف الصعد

2024-05-14 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، على إدامة الحوارات والاجتماعات بين الجانبين على مختلف الصعد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد وعدد من القضايا على المستوى الوطني، وكذلك الأوضاع في إقليم كردستان العراق، وإجراءات الحكومة في تنفيذ خططها الستراتيجية، التي تتعلق بتدعيم الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية والازدهار لعموم أبناء الشعب العراقي".وأضاف: "كما شهد اللقاء التباحث بشأن عدد من الملفات المشتركة، والتأكيد على إدامة الحوارات والاجتماعات بين الجانبين على مختلف الصعد، في إطار الوصول إلى حلول مستدامة ضمن الدستور والقانون".